Понимаю что не в тему но СРОЧНО НУЖНОООО! что делать если сильно залил комнатную н?? большую пальму а вода впиталась уже в землю?

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Понимаю что не в тему но СРОЧНО НУЖНОООО! что делать если сильно залил комнатную н?? большую пальму а вода впиталась уже в землю?
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С танцевать под музыку Россия улетаю
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