Помогите заполнить пропуски по истории пж! После нескольких дней довольно утоми??ельного путешествия , когда мне пришлось ехать даже верхом на спине огромного слона ,мы прибыли в столицу империи моголов....... И там дальше !К...
История
Помогите заполнить пропуски по истории пж! После нескольких дней довольно утоми??ельного путешествия , когда мне пришлось ехать даже верхом на спине огромного слона ,мы прибыли в столицу империи моголов....... И там дальше !Кто знает помогите пж
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Гость:
А какой это класс???
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