Помогите заполнить пропуски по истории пж! После нескольких дней довольно утоми??ельного путешествия , когда мне пришлось ехать даже верхом на спине огромного слона ,мы прибыли в столицу империи моголов....... И там дальше !К...

История

Помогите заполнить пропуски по истории пж! После нескольких дней довольно утоми??ельного путешествия , когда мне пришлось ехать даже верхом на спине огромного слона ,мы прибыли в столицу империи моголов....... И там дальше !Кто знает помогите пж

Автор: Гость