Как распологается хвоя на ветках сосны

Гость: Гость:

иголки елей всех видов - одиночные. Иголки сосны обыкновенной в пучке по две штуки, 4-5 см длинны, сосна крымская - по две, реже по 3 штуки, тёмно зелёные, 10 12 см. Сосна кедровая ( кедр сибирский ) в пучке по 5 штук, 10 - 15 см, сосна аллепская -по две штуки, длинна до 20 см, ))У сосны цвет хвои тёмно - зелёный, светло- зеленый. У ели цвет хвои тёмно- зелёный, светло - зеленый.