ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА... Я НЕ МОГУ НАЙТИ Выпишите из повести "Капитанская дочка" 5 с??авнительных предложений. УМОЛЯЮ, ПОМОГИТЕ.

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ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА... Я НЕ МОГУ НАЙТИ Выпишите из повести "Капитанская дочка" 5 с??авнительных предложений. УМОЛЯЮ, ПОМОГИТЕ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный Календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. 2) Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. 3) Батюшка у окна читал Придворный Календарь, ежегодно им получаемый. 4) Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. 5) Наконец батюшка швырнул календарь на диван, и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.
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