Пожалуйста, анализ стихотворения Тютчева

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Среди стихотворений Ф. И.Тютчева у меня есть самое любимое - «Ночное небо так угрюмо…». Произведение было создано 18 августа 1865 года по дороге из Овстуга в Дятьково.Торжественно, неторопливо рисует поэт картину ночи перед грозой:Ночное небо так угрюмо,Заволокло со всех сторон.Стихотворение пронизано чувством неизбежности грозовых раскатов. Яркие всполохи озаряют небо, раскатистый грохот становится все сильнее и страшнее:Одни зарницы огневые,Воспламеняясь чередой,Как демоны глухонемые,Ведут беседу меж собой.Ф. И.Тютчев зримо рисует нарастание зловещей картины. Сначала все тихо, так тихо бывает только перед грозой, вот появляются зарницы, напряжение в воздухе возрастает. Исчезает чувство реальности происходящего, мир кажется охваченным злыми, всесильными духами, сквозь рокочущие раскаты, кажется слышно,Как демоны глухонемые,Ведут беседу меж собой.Они как будто совещаются, куда направить смертоносную молнию И вдруг удар. На мгновение все освещается (« И быстро выступят из мраку поля и дальние леса»). И снова “ чуткая темнота”. Наверху вынесли решение о возмездии и воплотили его в жизнь. Тютчев видит грозу некой стихией, перед которой человек совершенно бессилен и одинок.Слова «мрак», «ночное», повторы слов «темнота», «потемнело» нагнетают ощущение беззащитности человека, его бессилия перед всевышними силами. Настроение этого стихотворения выражается использованием эпитетов «угрюмо», «безотрадный».Напряженное, зловещее звучание стихотворения создает четырехстопный ямб. Аллитерация на «р» и ассонанс «у», «а» дают нам возможность “услышать” грозу – раскаты грома, завывание ветра и оттого особенно глухую тишину между ними).Используя олицетворения, поэт дает нам возможность увидеть, что гроза живая. Она пронизана молниями, оглашаемая воем ночного ветра, обрисованная сильными цветовыми и звуковыми образами (”Одни зарницы огневые, воспламеняясь чередой, как демоны глухонемые ведут беседу меж собой “). Зарницы здесь показаны живыми, благодаря этому приему гроза представляется нам более страшной.Стихотворения о буре и грозе часто построены на основе грозовых явлений не только в природе, но и в душе человека. Поэтому здесь появляется мотив сна. Но сон не красочный, а серый и безрадостный, «вялый, безотрадный», он не оставит после себя никакого воспоминания.Автор использует много глаголов в своем произведении, чтобы передать смену движений: воспламеняясь, вспыхнет, выступят, потемнело, стихло.Лирический герой этого стихотворения представляется мне человеком, который никак не может заснуть, оттого что у него тяжело на душе. Поэтому он смотрит в окно, наблюдая за ужасной грозой.В своих произведениях Тютчев всегда использует вселенские размеры. Заключительные строкиКак бы таинственное делоРешалось там – на высотеговорят нам о том, что поэт верил в высшую силу, ее безграничную власть над нами. Мне кажется, он хотел предостеречь всех людей, что злые дела навлекут на них справедливое возмездие.Это стихотворение произвело на меня большое впечатление своим глубоким философским смыслом.