Помогите, заранее спасибо, даю 45 баллов, Нужно составить ПЛАН

История
Помогите, заранее спасибо, даю 45 баллов, Нужно составить ПЛАН
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Автор: Гость
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Гость:
1) браки на западе и востоке 2) католическая церковь
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