Учёные предлагают два варианта происхождения найманов на чем они основываются

История
Учёные предлагают два варианта происхождения найманов на чем они основываются
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По поводу происхождения найманов есть две основные версии. Одна из версий — это происхождение от тюркоязычного племенного объединения «сегиз-огуз». Этноним «сегиз-огуз» («сегиз» — «восемь» в тюркских языках, «огуз» — в значении «род, племя», то есть восьмиплеменый народ или «найман» по-монгольски) упоминается в рунических памятниках эпохи Уйгурского каганата. В 747 году впервые проявилось имя «сегиз-огузов» и «тогуз-татар», которые подняли мятеж, не признавая каганскую власть Моян-чура (то есть принца, или князя Мояна) из династии яглакар Уйгурского каганата. сток хватит????
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