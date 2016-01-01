Три податки у Араб.Халіфаті?

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Плательщики налога на прибыль предприятий платят в 31 декабря 2016 авансовый взнос по этому налогу в размере 2/9 налога на прибыль, начисленного в налоговой отчетности за три квартала 2016 года.Расчет такого авансового взноса подается налогоплательщиком в налоговой декларации за три квартала 2016 года. Определенная в расчете сумма авансовых взносов считается согласованной суммой денежных обязательств.