Найдите координаты точки пересечения графиков функций у=-х и у=2х-8
Математика
Найдите координаты точки пересечения графиков функций у=-х и у=2х-8
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