Свободно падающее тело массой 2 кг имеет полную энергию 12 Дж . Определите высоту, н?? которой потенциальная энергия втрое больше кинетической

Физика
Свободно падающее тело массой 2 кг имеет полную энергию 12 Дж . Определите высоту, н?? которой потенциальная энергия втрое больше кинетической
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано E=12 Дж  Eп=3*Eк     h- ? по закону сохранения энергии  E=Eп+Eк=Eп+Eп/3=4Eп/3 m*g*h=3*E/4 h=3*E/4*m*g=3*12/4*2*10=0,45 м=45 cм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев сколько рулонов пойдет на о??леивание стен в комнате если для неё нужно в 4 раза больше чем ...
Ответить
Физика
Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростью 72 и 54 км ч пассажир находящийся в первом поезде замечает что второй поезд проходит мимо все...
Ответить
Русский язык
Сочинение 30-40 слов на тему " зачем математике русский язык" помогите)
Ответить
Математика
Решите уравнение 2х+5=5 в квадрате
Ответить
Русский язык
Номер 99 желательно обьяснит
Ответить