Свободно падающее тело массой 2 кг имеет полную энергию 12 Дж . Определите высоту, н?? которой потенциальная энергия втрое больше кинетической
Физика
Свободно падающее тело массой 2 кг имеет полную энергию 12 Дж . Определите высоту, н?? которой потенциальная энергия втрое больше кинетической
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано E=12 Дж Eп=3*Eк h- ? по закону сохранения энергии E=Eп+Eк=Eп+Eп/3=4Eп/3 m*g*h=3*E/4 h=3*E/4*m*g=3*12/4*2*10=0,45 м=45 cм
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