Токылдак туралы матин курау
Қазақ тiлi
Токылдак туралы матин курау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Токылдакты-орманнын дарыгери деп атайды.Ойткени ол агаштардын курт-кумырскасын тапып жейди.
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