Токылдак туралы матин курау

Қазақ тiлi
Токылдак туралы матин курау
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Токылдакты-орманнын дарыгери деп атайды.Ойткени ол агаштардын курт-кумырскасын тапып жейди.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверочное слово к слову радражаться
Ответить
Математика
Найдите координаты точки пересечения графиков функций у=-х и у=2х-8
Ответить
Физика
Свободно падающее тело массой 2 кг имеет полную энергию 12 Дж . Определите высоту, н?? которой потенциальная энергия втрое больше кинетической
Ответить
Математика
Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев сколько рулонов пойдет на о??леивание стен в комнате если для неё нужно в 4 раза больше чем ...
Ответить
Физика
Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростью 72 и 54 км ч пассажир находящийся в первом поезде замечает что второй поезд проходит мимо все...
Ответить