Письмо Само Никуда не пойдет,Но в ящик его опусти -Оно пробежит, Пролетит,Проплыве?? Тысячи верст пути.Выпишите глаголы с одинаковыми приставками.Сравните произношение и обозначение гласного в приставке.

Русский язык
Письмо Само Никуда не пойдет,Но в ящик его опусти -Оно пробежит, Пролетит,Проплыве?? Тысячи верст пути.Выпишите глаголы с одинаковыми приставками.Сравните произношение и обозначение гласного в приставке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пробежит, проплывёт, пролетит(приставка про)
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