Письмо Само Никуда не пойдет,Но в ящик его опусти -Оно пробежит, Пролетит,Проплыве?? Тысячи верст пути.Выпишите глаголы с одинаковыми приставками.Сравните произношение и обозначение гласного в приставке.
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Письмо Само Никуда не пойдет,Но в ящик его опусти -Оно пробежит, Пролетит,Проплыве?? Тысячи верст пути.Выпишите глаголы с одинаковыми приставками.Сравните произношение и обозначение гласного в приставке.
Ответ(ы) на вопрос:
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Пробежит, проплывёт, пролетит(приставка про)
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