Сравните Русь с западноевропейскими государствами раннего Средневековья

Гость: Гость:

И в раннем средневековии, и во времена Наполеона страны западной Европы враждовали меж собой, и это продолжалось даже во времена Свещенной Римской Империи. Однако, ежи ли на Руси битвы за власть меж родственниками были необычным делом(я не говорю что их не было были, такова натура человека Жажда власти), то в Европе это обычное дело и оспаривать власть молодого монарха только взашедшим на престол. Русь же развелась своим ходом, и Пётр 1 это только ускорил(можно сказать срезал лишние годы трудов России). В общем система провления похожа и го самое большое различия меж европейцами и русскими в том, что у последних есть совесть и человечность.