ПОМОГИТЕ. 7 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. ЗАВТРА ТЕСТ! А4. Особенности природы Антарктиды опре??еляются 1. её площадью 2. характером подлёдного рельефа 3. её географическим положением 4. омывающими океанами А5. Какое утверждение явля...

География

ПОМОГИТЕ. 7 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. ЗАВТРА ТЕСТ! А4. Особенности природы Антарктиды опре??еляются 1. её площадью 2. характером подлёдного рельефа 3. её географическим положением 4. омывающими океанами А5. Какое утверждение является неверным? 1. Самые холодные месяцы в Антарктиде — июнь, июль и август 2. На Южном полюсе Солнце заходит за горизонт один раз в году 3. Под толщей антарктического льда можно найти воду в жидком состоянии 4. Пингвины кормят своих птенцов молоком А6. В каком направлении может двигаться человек, начавший своё путешествие из точки Южного полюса? 1) на юг 3) на восток 2) на север 4) на запад

Автор: Гость