Помогите зделать 150 номер

Гость: Гость:

1)Светлеет воздух.2)В воздухе царит весенняя свежесть.Воздух чист и прозрачен.Легко дышится на свежем воздухе.3)У меня закружилась голова,и я вышел на воздух. РАЗБОР: в-предлог. воздухе-существительное в п.падеже. Царит-глагол,сказуемое.Весенняя-прилагательное.Свежесть-существительное,подлежащее.