Помогите зделать 150 номер
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Помогите зделать 150 номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Светлеет воздух.2)В воздухе царит весенняя свежесть.Воздух чист и прозрачен.Легко дышится на свежем воздухе.3)У меня закружилась голова,и я вышел на воздух. РАЗБОР: в-предлог. воздухе-существительное в п.падеже. Царит-глагол,сказуемое.Весенняя-прилагательное.Свежесть-существительное,подлежащее.
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