Спробуй уявити себе президентом країни. Що ти зробив ( що ти робила б ), щоб школяра?? було цікавіше вчитися і відпочивати ? Напиши про це.
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Спробуй уявити себе президентом країни. Що ти зробив ( що ти робила б ), щоб школяра?? було цікавіше вчитися і відпочивати ? Напиши про це.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо я був президентом, то я зробив багато чого для школи та вчитлів.Спочатку я зробив бассейн у школі, коли діти після уроків стомилия можно відпочити біля бассейна.Зменшила навантаження дітей в школі.Зробила б гуртки. Аля, це ще не все, що я могла б зробити в школі. 2 вариант Якби я була президентом країни,перш за все я б навела лад.Щоб не було ніяких взяок,корупцій.Для школярів я би зробила 4 дні навчання в школі та 3 вихідних дні.Це зменшило б навантаження для школярів.Для молодших класів я б зробила 3 уроки на день,а для старших 6 уроків на день.я б запровадила електронні книги замість важких підручників.Я б дуже була рада стати президентом країни. 3 вариантЯкби я була призедентом я б велику увагу приділяла школярам. В усіх школах був би євро ремонт, басейни , спордзали,кімната для відпочинку. Щоб було почотири урока . Я б дослухалась до дітей і робила все щоб їм було легко навчатись. Ось щоб я зробила для школярів коли б була призедентом.
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