В каком году Пётр 1 приказал отмечать новый год 1 января

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В каком году Пётр 1 приказал отмечать новый год 1 января
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Автор: Гость
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Гость:
20 декабря 1699 вышел указ Петра 1 о новом летоисчислении. С 1 янв 1700 Россия перешлана календарь европейского образца
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