Среди кустов боярышника были разбросаны как брызги золотой воды,венчики дрока. Обьясните плиз сравнение
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Среди кустов боярышника были разбросаны как брызги золотой воды,венчики дрока. Обьясните плиз сравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Венчики дрока яркого, золотисто-жёлтого цвета на фоне сочной зелёной листвы боярышника очень похож на капли воды, по цвету и переливам на солнце похожи на золотые бусины (капли).
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