Прочитай 3 текста, ответь на упр 16.кратко (пример приведён в 1-ом предложении)
Английский язык
Прочитай 3 текста, ответь на упр 16.кратко (пример приведён в 1-ом предложении)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. No,it wasn't (it was hot) 3. It is over 25 millions years old. 4. Yes,it is always hot 5. Yes,there is a lot of sand there.
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