Решите уравнение:а)1,03x=-5,253б)-0,4( y+6,5)=-4/5
Математика
Решите уравнение:а)1,03x=-5,253б)-0,4( y+6,5)=-4/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1,03х = - 5,253 х = - 5,253 : 1,03 х = - 5,1 --------------------------------------- Проверка: 1,03 * (- 5,1) = - 5,253 - 5,253 = - 5,253 б) - 0,4 * (у + 6,5) = - 4/5 ---> 4/5 = 8/10 =0,8 у + 6,5 = - 0,8 : (- 0,4) у + 6,5 = 2 у = 2 - 6,5 у = - 4,5 --------------------------------------- Проверка: - 0,4 * (- 4,5 + 6,5) = - 4/5 - 0,4 * 2 = - 4/5 - 0,8 = - 4/5
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