Пожалуйста, помогите с уравнениями! (x+3)^4+2(x+3)^2-8=0 (x-2)^4+3(x-2)^2-10=0 Объясните пожалуй??та, как решать

Алгебра
Пожалуйста, помогите с уравнениями! (x+3)^4+2(x+3)^2-8=0 (x-2)^4+3(x-2)^2-10=0 Объясните пожалуй??та, как решать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решают способом замены  пусть (х-2)²=а, тогда а²+3а-10=0 Д= 9+40=49 а1=(-3-7)/2=-5 а2=(-3+7)/2=2, поэтому (х-2)²=-5- нет решения (х-2)²=2,т.е.  х-2=√2   или   х-2=-√2 х=√2+2                 х=-√2+2 первый пример надо решать аналогично
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
23 пожалуйста! Очень надо
Ответить
Окружающий мир
Нарисовать схему превращения песка в гранит
Ответить
Русский язык
Рассмотри рисунок и схемы слов- названий предметов. Пальто,рак ,окунь, маяк. дорисуй и раскрась звуковые схемы к словам. Обозначь ударение. Произне...
Ответить
Українська мова
Спробуй уявити себе президентом країни. Що ти зробив ( що ти робила б ), щоб школяра?? було цікавіше вчитися і відпочивати ? Напиши про це.
Ответить
Английский язык
Seven deys in a week Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,Thursday,Friay,Saturday and Sunday seven days For work and play and rest, but the day which...
Ответить