Пожалуйста, помогите с уравнениями! (x+3)^4+2(x+3)^2-8=0 (x-2)^4+3(x-2)^2-10=0 Объясните пожалуй??та, как решать

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Решают способом замены пусть (х-2)²=а, тогда а²+3а-10=0 Д= 9+40=49 а1=(-3-7)/2=-5 а2=(-3+7)/2=2, поэтому (х-2)²=-5- нет решения (х-2)²=2,т.е. х-2=√2 или х-2=-√2 х=√2+2 х=-√2+2 первый пример надо решать аналогично