Звукобуквенный ращбор слово рвбртать

Гость: Гость:

Работать [работат'] р [р] -согл., тв, зв, а [а] -гл, безуд б [б] -согл., тв, зв о [о] -гл., уд т [т] -согл, тв, глух а [а] -гл, безуд т [т']-согл, мягк, глух ь-[-] 8б., 7зв