Звукобуквенный ращбор слово рвбртать
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Звукобуквенный ращбор слово рвбртать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работать [работат'] р [р] -согл., тв, зв, а [а] -гл, безуд б [б] -согл., тв, зв о [о] -гл., уд т [т] -согл, тв, глух а [а] -гл, безуд т [т']-согл, мягк, глух ь-[-] 8б., 7зв
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