Помогите!! Жизненная задача: подготовка к сочинению. Твоя роль : Консультант. О??исание ситуации. Тебе нужно помочь тем, кто пишет сочинение. Для этого ты должен составить памятку - опору , которой можно пользоваться во вре...

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Чтобы хорошо написать сочинение, нужно во-первых, хорошо понять смысл текста по которому вы пишите сочинение. Во-вторых, в сочинении должны быть: вступление( нужно написать об авторе произведения) и в последнем предложении сделать переход к основной части.Основная часть: если это сочинение - рассуждение, то пишите рассуждение, если это ближе к пересказу, то пишите так(главную мысль..) Заключение, так же если сочинение-рассуждение, то ответ на вопрос (можно начать так: таким образом.. в итоге.. следовательно.. итак.. вобщем...) если же сочинение по литературе, то пишите главную мысль.. вывод...