Помогите!Значение дроби,сумма числителя и знаменателя которой равна 65,равно дроб?? 6/7.Найдите эту дробь.
Математика
Помогите!Значение дроби,сумма числителя и знаменателя которой равна 65,равно дроб?? 6/7.Найдите эту дробь.
Ответ(ы):
Гость:
Х числитель 65-х знаменатель х/(65-х)=6/7 7х=390-6х 13х=390 х=30 числитель 65-30=35 знаменатель дробь 30/35=6/7
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