Помогите!Значение дроби,сумма числителя и знаменателя которой равна 65,равно дроб?? 6/7.Найдите эту дробь.

Математика

Помогите!Значение дроби,сумма числителя и знаменателя которой равна 65,равно дроб?? 6/7.Найдите эту дробь.

Автор: Гость