ПОМОГИТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО, ПОЖАЛУЙСТА задание 2. выпишите из текста 5 сло?? образованных суффиксальным способом. Свой ответ мотивируйте схемами и комментариями задание 3 укажите слова какой части речи преобладают в текс...

Русский язык

ПОМОГИТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО, ПОЖАЛУЙСТА задание 2. выпишите из текста 5 сло?? образованных суффиксальным способом. Свой ответ мотивируйте схемами и комментариями задание 3 укажите слова какой части речи преобладают в тексте. Объясните, как это связано с типом данного текста. Какие лексико-грамматические разряды данной части имеются в тексте? задание 4 Найдите в тексте предложения включающие сравнительный оборот. Проведите синтаксический разбор этого предложения. Дополнительно решите лингвистическую задачу. Известно, что большинство наименований знаков препинания в нашем языке русского происхождения. Но один из них- явный "француз" по происхождению. Что это за знак? Именно его использует автор в тексте несколько раз

Автор: Гость