Какую связь видит Тургенев между судьбой народа и русским языком ?

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И.С.Тургеневу всегда было характерно лирическое переживание. В конце 70-х годов оно вылилось в небольшие лирические миниатюры, как итог размышлений о жизни, о смерти, о любви, о красоте. Стихотворения в прозе были написаны Тургеневым за границей в последние годы его жизни, в них отразился сам писатель, его восхитительный ум, миропонимание и неизбывная скорбь одинокого и бездомного человека.Тургенев не рассчитывал, что его стихотворения будут приняты публикой и называл их »материалами, этюдами». Но современники оценили его творения, называя их «калейдоскопом, составленным из разнообразных по величине и качеству бриллиантов».Вот этим бриллиантам и будет посвящен наш урок. А работать мы будем с одной из самых известных миниатюр, которая называется «Русский язык».