Риси справжнього лицаря

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Лицарство було особливим привілейом суспільства середньовіччя. Протягом століть вироблялися лицарські традиції, етичні норми, погляди. В якійсь мірі цьому сприяли Хрестові походи. На основі войовничого і шляхетного племінного життя , створювався так званий ідеальний лицар , будучи це: у греків японців, арабів чи а епоху Середньовіччя ухристиян. Ідеал чоловічої мужності справедливості завжди має зв’язок, який не розривається між визнанням і честю. «Честь і сором , — пише Дж. Перестіані , — завжди приймають до себе увагу людей у маленьких, невеличких групах , де на противагу анонімни ці особистісні відносини , мають велике значення та значну роль і кожна особистість робить такий вчинок — важливий, певний, такий як і його становище. Бельгійський соціолог Е. Дюпрєль вважав , що етнос , в якому перемагає слава, як прагнення до самої неї , також надзвичайних і важких справ, який складається з вищого суспільства , яке складається із 2 частин: вверх та низ. Бо відносини між вищими та нижчими може бути різне та двояке : низькі ж можуть прагнути до наслідування, вподобання інших , та все ж може бути навпаки, вони можуть ставитися до них з небезпекою, ворожістю, та показувати свої ціннісні життєві шляхи. Так для вищих може бути загрозою проникнення із низу , об цього не було , його запобігти вони встановлюють для себе певні правила яких також нелегко дотримуватися . По друге відчувається настороженість, тривога, що змушуж виправдати самого себе та свої привілеї. Досягнення цьому , як і в попередньому випадку , культивуванням «важких» чеснот. На користь тези Дюпрєля трактує ,напевно те, що відмічували всі історики, що у певних формах західноєвропейський лицарський кодекс і у пізньому Середньовіччі був визнаним , коли значення зростання бюргерства заставило лицарство зробити « певний так званий захист, оборону » кодування власних цінностей (норм) . У Франції а також а на той час вона мала великий вплив на інші західні країни XIII століття створився новий морально етичний кодекс цінностей. З нього виходили тільки суто військові , для яких були властиві суто військові надбання або групи в яких була хоробрість. У Христових походах багато хто збагатився багатозначними уявленнями про борг лицаря перед Богом , не тільки перед Богом, а суспільством та церквою в цілому. Не тільки в той час було обов’язковим виконання заповідей , ай лицарі були покликанні до захисту церкви та людства виконувати все справедливо що раніше повинні були виконувати королі а не тільки правити. Але най важливими його складовими , що давало йому надзвичайний характер , були феодальні і куртуазні поняття . які з перших установлювали соціальні переваги і відносилися до здатного атрибуту, та інші ж навпаки , мали велику соціальну різницю. Справжній лицар має бути не тільки відважним , не тільки вміти вбивати,та добре володіти зброєю а і досить освіченою людиною , щедрим , великодушним, благородним, гідним, захищати слабких, принижених і ображених, бути в захваті від поезій та музики. Для лицаря понад усе є честь та вірність. Лицар має бути вірним своїй церкві, своїй релігії , своєму пану , обраної жінки , якій має бути вірним понад усе їй як своїй обраній і відчувати до неї величезну любов.