Влияние космоса на жизнь людей
География
Влияние космоса на жизнь людей
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Гость:
Наибольшее количество знаний о Вселенной и ее влиянии на Землю люди получили в XX в., когда стали использовать самые современные способы изучения космоса. Но все-таки воздействие космоса на Землю пока что изучено слабо. Как любое другое космическое тело, Земля движется и развивается по единым законам Вселенной. Больше сведений получено о влиянии на Землю ближнего космоса — Солнечной системы. солнце притягивает Землю и таким образом упорядочивает её движение.Влияет на Землу и наш спутник- Луна. земля получает от солнца тепло и свет, а без них на Земле жизнь не возможна
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