7x-65y-8=0 решите пожалуйста срочно надо

Алгебра
7x-65y-8=0 решите пожалуйста срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х-65у-8=0 7х-65у=8 7х=8+65у х=8/7+65у/7 подставляем значение Х в наше первоначальное уравнение: 7 (8/7+65у/7)-65у-8=0 8+65у-65у-8=0 0у=0 у=0 х=8/7+65×0/7 х=8/7+0 х=8/7 ОТВЕТ: У=0 ; Х=8/7
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