Стадо антилоп может длительное время сохранять скорость движения 80км/ч. Какой путь преодолеет стадо за полчаса,двигаясь с такой скоростью?

Физика

Стадо антилоп может длительное время сохранять скорость движения 80км/ч. Какой путь преодолеет стадо за полчаса,двигаясь с такой скоростью?

Автор: Гость