Стадо антилоп может длительное время сохранять скорость движения 80км/ч. Какой путь преодолеет стадо за полчаса,двигаясь с такой скоростью?

Физика
Стадо антилоп может длительное время сохранять скорость движения 80км/ч. Какой путь преодолеет стадо за полчаса,двигаясь с такой скоростью?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 минут составляют 0.5 часа. То есть, чтобы найти путь нужно время умножить на скорость движения. 80 кмч*0.5 ч = 40 км преодолеют антилопы.
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