Ученик прочёл книгу за 3 дня. В первый день он прочёл 0,2 всей книги и ещё 16страниц, в?? второй день- 0,3 останка та й ёще 20страниц .В третий день он прочёл 0,75нового остатка и 30страниц.Вопрос:Сколько страниц в книге?

Гость: Гость:

Предположим, что в книге х страниц, тогда в первый день школьник прочитал (0,2х+16) страниц, тогда остаток после первого дня: х-(0,2х+16)=х-0,2х-16=0,8х-16; тогда во второй день школьник прочитал 0,3·(0,8х-16)+20=0,24х+15,2 страниц, тогда остаток после второго дня: 0,8х-16-(0,24х+15,2)=0,8х-16-0,24х-15,2=0,56х-31,2; а в третий день школьник прочитал 0,75·(0,56х-31,2)+30=0,42х-23,4+30=0,42х+6,6 согласно этим данным составляем и решаем уравнение: 0,2х+16+0,24х+15,2+0,42х+6,6=х 0,86х+37,8=х х-0,86х=37,8 0,14х=37,8 х=37,8:0,14 х=270 (стр.) Ответ: 270 страниц в книге.