Составить два-три предложение используя в роли сказуемого следующие сочетания слов: хочет стать дизайнером;пришёл расстроенный: мечтает быть архиктектором: возвратилась довольная:рада будет стать актрисой: сидел задумчивый подч...

Гость: Гость:

Юля хочет стать дизайнером. Я никогда не хотела стать дизайнером. Хочешь стать дизайнером - фантазию развивай. Он пришел сегодня расстроенный. Ваня никогда не приходил расстроенный. У меня есть такая привычка: в школу приходить расстроенной. Оля мечтает быть архитектором. Я раньше мечтала быть архитектором. Мечтаешь быть архитектором - умей и чертежи рисовать.