Составить два-три предложение используя в роли сказуемого следующие сочетания слов: хочет стать дизайнером;пришёл расстроенный: мечтает быть архиктектором: возвратилась довольная:рада будет стать актрисой: сидел задумчивый подч...
Русский язык
Составить два-три предложение используя в роли сказуемого следующие сочетания слов: хочет стать дизайнером;пришёл расстроенный: мечтает быть архиктектором: возвратилась довольная:рада будет стать актрисой: сидел задумчивый подчеркни сказуемое опридилите его тип
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юля хочет стать дизайнером. Я никогда не хотела стать дизайнером. Хочешь стать дизайнером - фантазию развивай. Он пришел сегодня расстроенный. Ваня никогда не приходил расстроенный. У меня есть такая привычка: в школу приходить расстроенной. Оля мечтает быть архитектором. Я раньше мечтала быть архитектором. Мечтаешь быть архитектором - умей и чертежи рисовать.
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