В канале ствола гаубицы калибра 120мм среднее давление пороховых газов 20*103Н/см2. На??дите работу пороховых газов при выстреле внутри канала ствола, если его длина равна 20 калибрам. Является ли этот процесс адиабатным? Почему?
Физика
В канале ствола гаубицы калибра 120мм среднее давление пороховых газов 20*103Н/см2. На??дите работу пороховых газов при выстреле внутри канала ствола, если его длина равна 20 калибрам. Является ли этот процесс адиабатным? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L = d * N = 120 мм * 20 = 2400 мм = 2,40 м - длина ствола A = <P>*ΔV = <P> * S * L S = π * d² / 4 A = <P> * L * π * d² / 4 = 20*10⁷ Н/м² * 2,40 м *3,14 * (0,120 м)² / 4 = 5,4*10⁶ Дж = 5,4 МДж Процесс происходит очень быстро, поэтому теплообменом с внешней средой можно пренебречь. Таким образом процесс можно считать адиабатным.
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