В канале ствола гаубицы калибра 120мм среднее давление пороховых газов 20*103Н/см2. На??дите работу пороховых газов при выстреле внутри канала ствола, если его длина равна 20 калибрам. Является ли этот процесс адиабатным? Почему?

Физика

В канале ствола гаубицы калибра 120мм среднее давление пороховых газов 20*103Н/см2. На??дите работу пороховых газов при выстреле внутри канала ствола, если его длина равна 20 калибрам. Является ли этот процесс адиабатным? Почему?

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