Какие силы называют центральным?

Физика
Какие силы называют центральным?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Центральні сили, прикладені до тіла сили, лінії дії яких при будь - якому положені тіла проходять через одну і ту ж точку звану центром сил.
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