Укажите, сколько протонов, нейтронов и электронов имеют изотопы калия: ³⁹К, ⁴⁰К, ???¹К.

Химия
Укажите, сколько протонов, нейтронов и электронов имеют изотопы калия: ³⁹К, ⁴⁰К, ???¹К.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K³⁹   p=19  e=19   n=39-19=20 K⁴⁰   p=19  e=19   n=40-19=21 K⁴¹   p=19  e=19   n=41-19=22
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