Укажите, сколько протонов, нейтронов и электронов имеют изотопы калия: ³⁹К, ⁴⁰К, ???¹К.
Химия
Укажите, сколько протонов, нейтронов и электронов имеют изотопы калия: ³⁹К, ⁴⁰К, ???¹К.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K³⁹ p=19 e=19 n=39-19=20 K⁴⁰ p=19 e=19 n=40-19=21 K⁴¹ p=19 e=19 n=41-19=22
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