Составьте сами или подберите из Капитанской дочки 5-6 предложений с тире между под??ежащим и сказуемым

Русский язык

Составьте сами или подберите из Капитанской дочки 5-6 предложений с тире между под??ежащим и сказуемым

Автор: Гость