Составьте сами или подберите из Капитанской дочки 5-6 предложений с тире между под??ежащим и сказуемым

Русский язык
Составьте сами или подберите из Капитанской дочки 5-6 предложений с тире между под??ежащим и сказуемым
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя твое-птица в руке                                                                                       Наши души-зеркала отражающие нас                                                             В бою побывать-цену жизни узнавать                                                             Жить -Родине служить         
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какие силы называют центральным?
Ответить
Химия
решите пожалуйста 3,4,5
Ответить
Литература
Написать сочинение на тему "неинтересных людей в мире нет" на 250-300 слов. Помогите п??жалуйсто, очень надо....
Ответить
Русский язык
Составить два-три предложение используя в роли сказуемого следующие сочетания слов: хочет стать дизайнером;пришёл расстроенный: мечтает быть архикт...
Ответить
Химия
Укажите, сколько протонов, нейтронов и электронов имеют изотопы калия: ³⁹К, ⁴⁰К, ???¹К.
Ответить