Составьте сами или подберите из Капитанской дочки 5-6 предложений с тире между под??ежащим и сказуемым
Русский язык
Составьте сами или подберите из Капитанской дочки 5-6 предложений с тире между под??ежащим и сказуемым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя твое-птица в руке Наши души-зеркала отражающие нас В бою побывать-цену жизни узнавать Жить -Родине служить
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