Написать сочинение на тему "неинтересных людей в мире нет" на 250-300 слов. Помогите п??жалуйсто, очень надо....

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существуют, конечно, выдающиеся, яркие и знаменитые люди, которые интересны всем. Это талантливые артисты, учёные, спортсмены, политики. О них пишут в газетах, журналах, их часто показывают по телевидению, о них говорят.Но ведь так много не менее интересных людей, которые живут рядом с нами. Их мало кто знает, узнаёт на улицах, потому что они скромны и с виду неприметны. Мы с ними сталкиваемся всюду: на работе, в транспорте, в школе, во дворе. Они живут рядом и иногда создают "фон для восходящих звёзд". Эти люди – наши близкие, друзья, коллеги по работе, однокурсники, одноклассники, учителя. Когда они рядом, нам комфортно, мы на них опираемся в жизни, не думая, что всё когда-то заканчивается… Жизнь проходит и, возможно, с этим лучшим человеком скоро придётся расстаться…Таков закон безжалостной игры.Не люди умирают, а миры.Людей мы помним, грешных и земных.А что мы знали, в сущности, о них?Судьба каждого человека неповторима. Она так же таинственна и интересна, как история самой далекой и загадочной планеты. Об этом говорит в своем стихотворении Евгений Евтушенко. Он утверждает, что удивительна личность любого, даже, на первый взгляд, самого незаметного человека. "Незаметность человека — это его ценность, интерес для мира и людей, его особый, быть может, хрупкий душевный мир", – пишет поэт.