Какие найди лучше какие лучи пересекаются
Математика
Какие найди лучше какие лучи пересекаются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задании 3 - это 1, 4 и 6. 1 и 6 пересекаются меджу собой
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