Какой из органов составляющих слуховую систему человека обеспечивает распознанию звуков по высоте тона

Гость: Гость:

Барабанная перепонка через систему костных образований(Молоточек, стремечко , наковальня) передаёт импульсы на улитку (Кортиев орган) а далее через предверно-улитковый нерв в височную зону коры, где происходит анализ. Барабанная перепонка.