Какой из органов составляющих слуховую систему человека обеспечивает распознанию звуков по высоте тона
Биология
Какой из органов составляющих слуховую систему человека обеспечивает распознанию звуков по высоте тона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Барабанная перепонка через систему костных образований(Молоточек, стремечко , наковальня) передаёт импульсы на улитку (Кортиев орган) а далее через предверно-улитковый нерв в височную зону коры, где происходит анализ. Барабанная перепонка.
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