Сделайте упр.72, под восклицательном знаке делать не надо.

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Сделайте упр.72, под восклицательном знаке делать не надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ...надо подобрать однокоренные слова. 2. ...пишутся раздельно 3. ...ставится запятая. 4. ....написать такое же окончание 5. ...повторяющимся. 6. ...соединении двух или более грамматических основ
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