Закончите пословицы и поговорки,используя союзы И,ДА,А,ТОЛЬКО. 1)Хороша дочка Анн??шка,... 2)Отец рыбак-... 3)Рад бы в рай,... 4)Придет время,... ДЛЯ СПРАВОК:МЫ НОГОЙ ТОПНЕМ;ХВАЛИТ МАТЬ ДА БАБУШКА;ДЕТИ В ВОДУ СМОТРЯТ;ГРЕХИ...

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Закончите пословицы и поговорки,используя союзы И,ДА,А,ТОЛЬКО. 1)Хороша дочка Анн??шка,... 2)Отец рыбак-... 3)Рад бы в рай,... 4)Придет время,... ДЛЯ СПРАВОК:МЫ НОГОЙ ТОПНЕМ;ХВАЛИТ МАТЬ ДА БАБУШКА;ДЕТИ В ВОДУ СМОТРЯТ;ГРЕХИ НЕ ПУСКАЮТ.

Автор: Гость