Закончите пословицы и поговорки,используя союзы И,ДА,А,ТОЛЬКО. 1)Хороша дочка Анн??шка,... 2)Отец рыбак-... 3)Рад бы в рай,... 4)Придет время,... ДЛЯ СПРАВОК:МЫ НОГОЙ ТОПНЕМ;ХВАЛИТ МАТЬ ДА БАБУШКА;ДЕТИ В ВОДУ СМОТРЯТ;ГРЕХИ...
Русский язык
Закончите пословицы и поговорки,используя союзы И,ДА,А,ТОЛЬКО. 1)Хороша дочка Анн??шка,... 2)Отец рыбак-... 3)Рад бы в рай,... 4)Придет время,... ДЛЯ СПРАВОК:МЫ НОГОЙ ТОПНЕМ;ХВАЛИТ МАТЬ ДА БАБУШКА;ДЕТИ В ВОДУ СМОТРЯТ;ГРЕХИ НЕ ПУСКАЮТ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Хороша дочка Аннушка,тольков хвалит мать да бабушка. 2)Отец рыбак-а дети в воду смотрят. 3)Рад бы в рай,да грехи не пускают. 4)Придёт время и мы ногой топнем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста составить монолог . На тему "Russia" a ) The geography of Russia b) Russian traditions c) Russian famous people
Українська мова
География