ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЗАВТРА СДАВАТЬ!!!!Пять примеров аграрного, индустриального, п??стиндустриального общества на основе семьи.
Обществознание
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЗАВТРА СДАВАТЬ!!!!Пять примеров аграрного, индустриального, п??стиндустриального общества на основе семьи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На счет аграрного общества не знаю. В индустриальном обществе семья патриархальная, то есть отец - неприкосновенный авторитет В постиндустриальном обществе семья партнерская, то есть привилегии мужа и жены равны.
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