Составить предложения используя однородные члены и словосочетания. 1)Осенью, зимой и весной 2)Тетради, альбомы, карандаши
Русский язык
Составить предложения используя однородные члены и словосочетания. 1)Осенью, зимой и весной 2)Тетради, альбомы, карандаши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только осенью, зимой и весной моя жизнь наполняется смыслом. Каждый год я покупаю новые тетради, альбомы, карандаши.
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