Вычислите ^4√144/4^√9
Алгебра
Вычислите ^4√144/4^√9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если степени одинаковы то можно под один корень взять 144/9=16 16 в степени 4 равна двум Ответ : 2
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