ПОМОГИТЕЕЕ!Срочно надо,помогите пожалуйстааа

Русский язык
ПОМОГИТЕЕЕ!Срочно надо,помогите пожалуйстааа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заголовок: Птичий хор. Тип речи:  повествование с элементами описания. Как-то весной я пришел в лес рано утром. Солнце только что встало, и мощный птичий хор приветствовал его. И вдруг среди знакомых звуков леса я услышал какие-то странные, непонятные, незнакомые. Доносились они из кустов. Это явно была песня. Но такой я еще никогда не слышал. Она начиналась с глухого урчания и постепенно доходила до высокого хриплого повизгивания. Потом она неожиданно оборвалась — сменилась громким щелканьем и пыхтеньем, а после небольшого перерыва все началось сначала. Я осторожно подошел к кустам, приготовившись к самому неожиданному. И все-таки, что увидел, поразило меня. Под кустом, прижавшись носами друг к другу, сидели два ежа. Они-то и пели песню!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напиши инструкцию " Как научиться летать". Старайся, чтобы пункты были кратким, чёткий и соблюдаетсь последовательность действий.
Ответить
Литература
Сочинение на тему пушкин в нашем гораде
Ответить
Математика
Дана функция у =-2х в 3 степени. Найдите: 1) значение функции для х=-1;х=0.5
Ответить
Английский язык
Помогите! срочно!!26-30
Ответить
Алгебра
Помогите плиииз очень очень над
Ответить