ПОМОГИТЕЕЕ!Срочно надо,помогите пожалуйстааа

Гость: Гость:

Заголовок: Птичий хор. Тип речи: повествование с элементами описания. Как-то весной я пришел в лес рано утром. Солнце только что встало, и мощный птичий хор приветствовал его. И вдруг среди знакомых звуков леса я услышал какие-то странные, непонятные, незнакомые. Доносились они из кустов. Это явно была песня. Но такой я еще никогда не слышал. Она начиналась с глухого урчания и постепенно доходила до высокого хриплого повизгивания. Потом она неожиданно оборвалась — сменилась громким щелканьем и пыхтеньем, а после небольшого перерыва все началось сначала. Я осторожно подошел к кустам, приготовившись к самому неожиданному. И все-таки, что увидел, поразило меня. Под кустом, прижавшись носами друг к другу, сидели два ежа. Они-то и пели песню!