Помогитеееее очень срочно

Биология
Помогитеееее очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У растений наблюдается кислородное голодание корневой сиситемы. Для этого необходимо провести дренирование почв т. е. понижение уровня грунтовых вод.
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