Набранный на компьютере реферат содержит 256 страниц, на каждой странице по 160 стро??ек. Каждая строчка этого документа содержит по 32 символа.. Определите информационный объем файла в килобайтах. Ответ запишите по образцу: n*...
Информатика
Набранный на компьютере реферат содержит 256 страниц, на каждой странице по 160 стро??ек. Каждая строчка этого документа содержит по 32 символа.. Определите информационный объем файла в килобайтах. Ответ запишите по образцу: n*2^k n - нечетное натуральное число, ответ набираем без пробелов. Единицы измерения не указываем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим количество символов : 256*160*32=1310720 символов. I=i*k. Дальше , зная i, подставляешь в формулу k=1310720 и находишь информационный объём.
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