Набранный на компьютере реферат содержит 256 страниц, на каждой странице по 160 стро??ек. Каждая строчка этого документа содержит по 32 символа.. Определите информационный объем файла в килобайтах. Ответ запишите по образцу: n*...

Информатика

Набранный на компьютере реферат содержит 256 страниц, на каждой странице по 160 стро??ек. Каждая строчка этого документа содержит по 32 символа.. Определите информационный объем файла в килобайтах. Ответ запишите по образцу: n*2^k n - нечетное натуральное число, ответ набираем без пробелов. Единицы измерения не указываем.

Автор: Гость