Помогити пожалуйста с заданием

Русский язык
Помогити пожалуйста с заданием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На счёт того что есть оканчания толька И,Ы, это не правда. А там уже устно, помочь не дальше не могу.
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