Составьте папятку правила работы с комютером
Окружающий мир
Составьте папятку правила работы с комютером
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидеть с ровной спиной на расстоянии 50 см от монитора ноги ровно стоят на полу угол между локтем и столом во время печати должен составлять 90 градусов
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