Вспомнитл первый снег.рассмотри картину первый снег.почему ходожник так назвал к??ртину.

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Первый снег-это как новая жизнь,шанс начать все с чистого листа.Глядя на первый снег художник вспоминал свое детство,моменты когда он ждал первый снег,чтобы пойти кататься на санках и лыжах.От одного названия "Первый снег" веет теплом и нежностью детства.